Суд у Києві переніс розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій «Приватбанку»

Господарський суд Києва переніс на 1 жовтня розгляд позову бізнесмена Ігоря Коломойського і кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. про повернення їм акцій «Приватбанку».

24 вересня суд розпочав розгляд по суті позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.