НБУ заявляє, що подав позов до швейцарського суду проти Коломойського

Національний банк України 18 грудня подав позов до першої інстанції суду Швейцарії та кантона Женеви проти екс-акціонера «Приватбанку», бізнесмена Ігоря Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень, повідомила прес-служба регулятора.

У НБУ зазначили, що позов подали за місцем проживання екс-акціонера банку з метою стягнення з Коломойського заборгованості як з фінансового поручителя перед Національним банком за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку.

У регуляторі пояснили, що судовий розгляд розпочався на початку червня.

«Оскільки усі намагання Національного банку врегулювати питання погашення Ігорем Коломойським заборгованості за кредитами рефінансування в досудовому порядку не були успішними, регулятор, на жаль, був змушений подати позов у встановлений швейцарською системою правосуддя строк, аби захистити свої законні права та інтереси», – заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Згідно з повідомленням, на початку червня НБУ подав до українських судів 147 позовів проти Коломойського та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів.

Станом на 18 грудня господарські суди ухвалили 20 рішень на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями «Приватбанку» на загальну суму 1,2 мільярда гривень. 17 із 20 судових рішень набрали чинності.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.