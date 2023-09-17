Червоний Хрест офіційно надав меру Херсона статус полоненого – син Колихаєва

Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус «полоненого», повідомляє «Суспільне».

Інформацію про надання статусу підтвердив виданню син Колихаєва. За його словами, «статус змінився, коли Росія подала мера до списку полонених».

«Я зв’язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров’я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», – сказав Святослав Колихаєв.

Росія тримає у в’язницях півтори тисячі цивільних українців, ще 1 200 000 громадян України були депортовані до Росії, в тому числі 240 тисяч дітей. Про це повідомила на брифінгу 20 червня віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, Росія визнає, що тримає в полоні лише 120 цивільних українців.

28 червня 2022 року російські військові затримали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.