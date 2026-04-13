Командування зафіксувало понад сотню боєзіткнень на фронті під час великоднього перемир’я

Сили оборони відбивають спроби російської армії «покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 13 квітня.

За даними командування, протягом попередньої доби на фронті зафіксували 107 бойових зіткнень.

Зокрема, один російський штурм мав місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 11 разів намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ.

Армія РФ також атакувала на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку, зокрема, російські загарбники атакували 15 атак в районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Новопавлівки, Кучеревого Яру та Софіївки.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Також армія РФ п’ять разів атакувала на Олександрівському напрямку і 12 разів – на Гуляйпільському.

Штаб зазначає, що російські війська не вдавалися до штурмових дій на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За зведенням, протягом оголошеного режиму припинення вогню Генштаб не спостерігав ракетних, авіаційних ударів чи ударів дронами типу «Шахед» і «Гербера» з боку російських військ, але водночас РФ здійснила 1 567 артилерійських обстрілів позицій Сил оборони, провела 119 штурмових дій і завдала 9 035 ударів дронами-камікадзе: FPV, «Італмас», «Ланцет» і «Молнія».

«Всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника. Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту», – заявляє командування.

Напередодні увечері Генштаб зазначав, що Росія «в цілому дотримується оголошеного нею режиму припинення вогню, але при цьому продовжує ведення бойових дій на окремих напрямках».

Ввечері 9 квітня у Кремлі повідомили, що Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, проте додав, що їм слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 11 квітня на доручення президента визначив завдання Силам оборони забезпечити дотримання режиму припинення вогню.