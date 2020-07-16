Опитування: до заборони комуністичної символіки позитивно ставляться 32% українців, негативно – 34%

До заборони комуністичної символіки в Україні позитивно ставляться 32% українців, негативно – 34%, йдеться в дослідженні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології. Ще для чверті громадян це питання байдуже.

Перейменування населених пунктів та вулиць, названих на честь комуністичних діячів підтримують 30% українців. Водночас негативно до цього ставляться 44% опитаних, ще близько 20% – байдуже.

«Більше негативних ставлень до перейменування топонімів бачимо у старших людей (47% для вікової категорії 60-69 років та 56% для людей, старших за 70 років), натомість серед молоді відносно більше байдужих», – підсумували автори дослідження.

Опитування проводили 17-22 квітня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.