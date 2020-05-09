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09 травня 2020, Київ 21:46
Новини | Події

Поліція: в Україні 9 травня відбулося 495 заходів за участю майже 9 тисяч людей

У поліцію надійшло понад 90 повідомлень щодо можливих  порушень

В Україні 9 травня відбулося 495 заходів, участь в яких взяли майже 9 тисяч людей. Про це повідомили у Національній поліції.

«До органів поліції надійшло понад 90 повідомлень щодо можливих порушень. За результатами їх відпрацювання відкрито чотири кримінальні провадження та складено 20 адміністративних протоколів», – зазначають правоохоронці.

Два кримінальні провадження, у Сумській та Луганській областях, відкрили за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України

Ще два кримінальні провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України – у Донецькій області та Києві.

Зазначається, що з 20 складених адміністративних протоколів найбільше стосувалося використання під час заходів «георгіївської стрічки» або ж порушень правил карантину.

Правоохоронець тримає листівку зі списком комуністичної та нацистської символіки, забороненої в Україні, а перед ним керівник забороненої комуністичної партії України Петро Симоненко. Київ, 9 травня 2020 року
Правоохоронець тримає листівку зі списком комуністичної та нацистської символіки, забороненої в Україні, а перед ним керівник забороненої комуністичної партії України Петро Симоненко. Київ, 9 травня 2020 року

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