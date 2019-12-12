У Конгресі продовжаться дебати щодо статей про імпічмент Трампа

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США 12 грудня продовжить обговорення статей імпічменту президента Дональда Трампа.

Дебати в комітеті почалися напередодні у Вашингтоні, вони мають завершитися голосуванням щодо того, чи передавати вже в найближчі дні зібрані матеріали всьому складу Палати для остаточного голосування за імпічмент.

Трампу загрожують офіційні звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Вони стосуються його відносин із Україною, зокрема, чи він вимагав допомоги Києва в розслідуванні щодо своїх політичних конкурентів, і чи використав як важіль впливу позбавлення України 391 мільйона доларів військової допомоги.

У разі схвалення, від Палати представників будуть визначені законодавці, які представлятимуть справу в Сенаті, що стане місцем для судового розгляду. Головуватиме на такому процесі голова Верховного суду Джон Робертс, в той час як законодавці будуть виконувати функції прокурорів, сенатори – присяжних, а команда юристів Трампа відповідатиме на запитання. Знадобиться більшість у дві третини голосів в Сенаті, щоб притягнути до відповідальності Трампа і відсторонити його від посади.