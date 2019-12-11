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11 грудня 2019, Київ 09:29
Новини | Міжнародні

Юридичний комітет Палати представників обговорить статті імпічменту Трампа

Президент США Дональд Трамп

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Юридичний комітет Палати представників Конгресу США 11 грудня розпочне обговорення статей імпічменту президента Дональда Трампа.

Очікується, що дебати, які розпочнуться ввечері, триватимуть до наступного ранку. Обговорення завершиться голосуванням, чи вже в найближчі дні належить передавати зібрані матеріали всьому складу палати для остаточного голосування за імпічмент.

Трампу загрожують офіційні звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Вони стосуються його відносин із Україною, зокрема, чи він вимагав допомоги Києва в розслідуванні щодо своїх політичних конкурентів, і чи використав як важіль впливу позбавлення України 391 мільйона доларів військової допомоги.

Йдеться про статті щодо використання службового становища в особистих цілях і перешкоджання роботі Конгресу
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Якщо Палата представників, де більшість мають демократи, оголосить імпічмент Трампу, наступним етапом процесу буде розгляд у Сенаті питання про відсторонення президента від влади.

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