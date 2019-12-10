Імпічмент у США: демократи заявили про готовність висунути 2 звинувачення проти Трампа

Демократи у Палати представників США 10 грудня мають намір висунути звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями – використання службового становища в особистих цілях та перешкоджання роботі Конгресу, повідомляють агенції AP і Reuters з посиланням на анонімні джерела в законодавчій палаті.

Юридичний радник демократів в Палаті представників Деніел Голдман 9 грудня заявив, що залишення Трампа на своєму посту завдасть шкоди країні, звинувативши американського президента у «наполегливих і постійних зусиллях з примусу іноземної країни до того, щоб допомогти виграти йому вибори».

Колеги-республіканці Трампа звинуватили демократів у спробі скасувати президентські вибори 2016 року і намаганні змістити президента з посади без достатніх доказів.

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.