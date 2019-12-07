Білий дім відмовився від участі в наступних слуханнях щодо імпічменту

Білий дім заявив, що його представники не братимуть участі в наступному засіданні Комітету з питань правосуддя Палати представників щодо ймовірного імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в листі юридичного консультанта Білого дому Пета Кіполлоне до голови комітету Джеррольда Недлера 6 грудня.

У листі Кіполлоне назвав розслідування щодо підстав для імпічменту Трампа, яке ініцювали демократи, «повністю безпідставним».

Водночас лист не містить конкретної причини відмови від участі.

Слухання призначені на наступний тиждень. Їхньою метою є встановити, які конкретно правопорушення, що передбачають імпічмент, є підстави висунути президенту.

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Кіполлоне також звинуватив демократів-членів Комітету з питань правосуддя в тому, що вони нібито марнують час Америки «цим спектаклем». Він заявив, що ухвалення обвинувачення Трампу за статтями, які передбачають імпічмент, буде дорівнюватиме «нерозважливому зловживанню владою».

«Який би курс ви не обрали, президент вже заявляв: «якщо хочете усунути мене від влади, зробіть це зараз, швидко, щоб ми могли провести чесні слухання в Сенаті і наша країна мала можливість повернутися до своїх справ», – написав Кіполлоне, зацитувавши твіт, який Трамп оприлюднив на цьому тижні.

1 грудня Кіполлоне вже надсилав Недлеру листа, в якому повідомляв про відмову Білого дому брати участь у попередніх слуханнях. В Комітеті з питань правосуддя висловили жаль із цього приводу.

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.