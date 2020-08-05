США: у п’ятьох штатах відбулися праймеріз на виборах до Конгресу

У п’ятьох американських штатах відбулися праймеріз на виборах до Конгресу.

4 серпня американці в Мічигані, Канзасі, Аризоні, Міссурі та північнозахідному штаті Вашингтоні обирали кандидатів від Республіканської та Демократичної партії, які братимуть участь у виборах в листопаді.

У Канзасі на республіканських праймеріз переміг Роджер Маршал. Він спробує замінити в Сенаті Пета Робертса, який іде на пенсію. Основним опонентом Маршала був консервативний політик, колишній секретар штату Канзас Кріс Кобах.

Оглядачі також спостерігали за виборами в 13-му районі в штаті Мічиган (Детройт та околиці). Член Палати представників США Рашида Тлаїб перемогла свою опонентку та президентку Детройтської міської ради Бренду Джонс.

Тлаїб – одна з перших двох мусульманок в американському Конгресі. Її кандидатуру підтримують робочі спілки, колишній потенційний кандидат в президенти від Демократичної партії Берні Сандерс та спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.