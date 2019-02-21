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21 Лютий 2019, Київ 07:38
Новини | Політика

Закон про закріплення євроатлантичного курсу України в Конституції набрав чинності

Зліва направо: спікер парламенту Андрій Парубій, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гроймсан на трибуні Верховної Ради з підписаним главою держави законом про зміни до Конституції, які закріплюють курс України на ЄС і НАТО. Київ, 19 лютого 2019 року

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Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський союз та НАТО, набрали чинності 21 лютого. Це сталося наступного дня після того, як відповідні зміни до законодавства опублікували в офіційному виданні «Голос України».

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення закону «сприятиме реалізації європейського та євроатлантичного вибору через розширення та поглиблення співробітництва України з Європейським союзом та Організацією Північноатлантичного договору аж до набуття повноправного членства».

Зліва направо: спікер парламенту Андрій Парубій, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гроймсан на трибуні Верховної Ради з підписаним главою держави законом про зміни до Конституції, які закріплюють курс України на ЄС і НАТО. Київ, 19 лютого 2019 року
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Зміни до Конституції про курс України до ЄС і НАТО набудуть чинності 21 лютого

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ.

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