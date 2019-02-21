Закон про закріплення євроатлантичного курсу України в Конституції набрав чинності

Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський союз та НАТО, набрали чинності 21 лютого. Це сталося наступного дня після того, як відповідні зміни до законодавства опублікували в офіційному виданні «Голос України».

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення закону «сприятиме реалізації європейського та євроатлантичного вибору через розширення та поглиблення співробітництва України з Європейським союзом та Організацією Північноатлантичного договору аж до набуття повноправного членства».

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ.