Радіо Свобода Daily: «Хто готовий продати Україну, продає майбутнє Європи» – Туск виступив у Раді

Туск виступив українською мовою у Раді

Голова Європейської ради Дональд Туск виступив у Верховній Раді України з нагоди п’ятої річниці збройної агресії Росії. «Європа ніколи не відмовиться від санкцій проти Росії, поки та не змінить своєї політики», – запевнив він, виступаючи українською мовою. Він зачитав вірш української письменниці Галини Крук «Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані». Крім того, Туск озвучив п’ять порад українським можновладцям, які, на його думку, важливі до виконання, особливо в період виборчих перегонів.

Балуха етапували до Росії

Засудженого в окупованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха етапували до російського Краснодара. Як повідомляють активісти Кримської правозахисної групи, українця повезли до Росії голодним і без речей. Його етапування триватиме близько місяця.

Тепер коротко:

Лауреати Шевченківської премії

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Так, у номінації «Література, публіцистика, журналістика» перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко. У номінації «Музичне мистецтво» – Володимир Шейко. Переможцем у категорії «Візуальне мистецтво» став Василь Чебаник. Найкращим у номінації «Кіномистецтво» став Роман Бондарчук, у категорії «Театральне мистецтво» – Ростислав Держипільський.

Найбільша база НАТО в Естонії – поряд із Росією

Найбільша військова база НАТО в Естонії розташована в містечку Тапа, що за 150 кілометрів від російського кордону. Ніколи раніше війська НАТО не стояли так близько до Росії. Після окупації Криму країни Північноатлантичного альянсу домовилися про так звану посилену передову присутність. Фактично це означало розміщення багатонаціональних бойових бригад в країнах Балтії. Базу у Тапі неформально називають основним військовим блокпостом перед російським кордоном.

І на завершення ще кілька повідомлень:

– У віці 85 років у французькій столиці Парижі помер всесвітньо відомий модельєр Карл Лаґерфельд.

– А у США пішов з життя Джордж Мендонса, герой фотознімку «Поцілунок на Таймс-Сквер», що став одним із символів закінчення Другої світової війни.

Російський державний канал побачив «русофобію» у створеній українцями відеогрі Metro Exodus.

«Роскосмос» хоче відправляти космічних туристів «гагарінським» маршрутом.

У жителів Землі випала нагода минулої ночі спостерігати супермісяць.

​Будьте пильними, щоб не пропустити суперподії у вашому житті!

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