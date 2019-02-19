«Роскосмос» хоче відправляти космічних туристів «гагарінським» маршрутом

«Роскосмос» збирається запустити програму для космічних туристів маршрутом першої людини у космосі Юрія Гагаріна. Про це повідомив глава російської державної корпорації Дмитро Рогозін.

«Запускаємо проект обльоту Землі коротким «гагарінським» маршрутом, що дозволить скоротити терміни підготовки до польоту охочих побачити нашу планету з космосу», – розповів глава «Роскосмосу».

Наразі невідомо, коли росіяни планують реалізувати цей проект.

У «Роскосмосі» заявили також про підписання контракт з американською кампанією Space Adventure на політ двох туристів на Міжнародну космічну станцію. Імена космічних туристів, як і сума, в яку їм обійдеться політ, тримаються в таємниці.