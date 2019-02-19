Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Лютий 2019, Київ 15:06
Новини | Міжнародні

«Роскосмос» хоче відправляти космічних туристів «гагарінським» маршрутом

Дмитро Рогозін

Дивитись коментарі

«Роскосмос» збирається запустити програму для космічних туристів маршрутом першої людини у космосі Юрія Гагаріна. Про це повідомив глава російської державної корпорації Дмитро Рогозін.

«Запускаємо проект обльоту Землі коротким «гагарінським» маршрутом, що дозволить скоротити терміни підготовки до польоту охочих побачити нашу планету з космосу», – розповів глава «Роскосмосу».

Наразі невідомо, коли росіяни планують реалізувати цей проект.

У «Роскосмосі» заявили також про підписання контракт з американською кампанією Space Adventure на політ двох туристів на Міжнародну космічну станцію. Імена космічних туристів, як і сума, в яку їм обійдеться політ, тримаються в таємниці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG