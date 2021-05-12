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12 травня 2021, Київ 13:52
Новини | Події

Прикордонника, якого поранили в консульстві в Санкт-Петербурзі, нагородили медаллю – МВС

Відповідний указ про нагородження військового медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня підписав президент України

Прикордонника Дмитра Пронька, якого в лютому поранили в генеральному консульстві України в Росії, відзначили медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

За даними МВС, після поранення військовослужбовець почувається добре та продовжує виконувати службові обов’язки.

19 лютого в російському Санкт-Петербурзі в генеральному консульстві України був поранений український прикордонник. Його двічі вдарили ножем. За даними МВС України, росіянин без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Нападника заарештували.

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