Контактна група щодо Донбасу проводить засідання в Мінську

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі проводить засідання в Мінську, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі у Twitter.

Минуле засідання відбулося 16 жовтня. Тоді представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила про безрезультатність переговорів щодо звільнення заручників.

На сьогоднішньому засіданні відсутній заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні швейцарець Александр Гуґ, мандат якого завершився наприкінці жовтня. Із 1 листопада його замінив на цій посаді британець Марк Етерінґтон.

2 жовтня другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, завершив роботу в контактній групі. Україну в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі 16 жовтня представляв дипломат і радник президента Руслан Демченко.