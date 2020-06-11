Наступна зустріч ТКГ відбудеться 15 червня – Ґрау

Наступна зустріч представників Тристоронньої контактної групи запланована на 15 червня, повідомила спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

Заяву Ґрау від 10 червня за підсумками засідання ТКГ, що пройшло в режимі відеоконференції, сьогодні поширила пресслужба ОБСЄ.

Вона повідомила, що кількість порушень режиму тиші на Донбасі, за даними спостерігачів ОБСЄ, значно зменшилася від часу попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групі з питань врегулювання на Донбасі два тижні тому.

«Окрім оцінки загальної ситуації в зоні конфлікту, робоча група з питань безпеки розглядала питання, пов’язані з розведенням сил і засобів, зокрема визначення додаткових зон розведення, передбачене за підсумками зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі в грудні 2019 року», – заявила Ґрау.

Раніше в Офісі президента України заявили, що на початку вчорашньої дискусії українська делегація в Тристоронній контактній групі вкотре наголосила на пріоритетності встановлення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню.