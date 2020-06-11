Спостерігачі ОБСЄ заявляють про зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі за 2 тижні

Кількість порушень режиму тиші на Донбасі, за даними спостерігачів ОБСЄ, значно зменшилася від часу попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групі з питань врегулювання на Донбасі два тижні тому, заявила спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

Заяву Ґрау від 10 червня за підсумками засідання ТКГ, що пройшло в режимі відеоконференції, сьогодні поширила пресслужба ОБСЄ.

«Окрім оцінки загальної ситуації в зоні конфлікту, робоча група з питань безпеки розглядала питання, пов’язані з розведенням сил і засобів, зокрема визначення додаткових зон розведення, передбачене за підсумками зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі в грудні 2019 року», – заявила Ґрау.

Раніше в Офісі президента України заявили, що на початку дискусії українська делегація в Тристоронній контактній групі вкотре наголосила на пріоритетності встановлення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню.

За даними Міноборони України, протягом минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів були поранені троє військових, 11 червня військовий постраждав після того, як підтримувані Росією бойовики скинули гранату з безпілотника біля Павлополя Донецької області.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.