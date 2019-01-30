Затриманий організатор каналу контрабанди на Донбасі – військова прокуратура

Затриманий організатор каналу контрабанди на Донбасі, повідомив Радіо Свобода керівник військової прокуратури Об’єднаних сил Олег Ціцак.

«Ми працювали над перекриттям каналу контрабанди кілька місяців. На стадії реалізації була встановлена участь працівника правоохоронного органу. Ми тільки сьогодні після обіду затримали ще одного фігуранта – цивільну особу, яка організовувала цей канал», – зазначив Ціцак.

30 січня ДБР повідомило, що командира військової частини та майора головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України затримали в Сєвєродонецьку Луганської області під час отримання 2500 доларів хабара за «неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва» із непідконтрольних українській владі територій.

Керівник військової прокуратури Об’єднаних сил Олег Ціцак розповів Радіо Свобода, що насправді жоден із командирів частин Збройних сил України не був затриманий на Донбасі в справі про контрабанду. За його словами, у цій справі співробітник правоохоронного органу заарештований. Також у провадженні фігурує військовослужбовець, «але далеко не командир частини».

Штаб Операції об’єднаних сил заперечив повідомлення в ЗМІ про затримання в межах цієї справи Героя України командира 10 окремої гірсько-штурмової бригади підполковника Василя Зубанича.