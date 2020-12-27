До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі – МВС

До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
26 грудня через українсько-російський кордон в пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області під час огляду автомобіля «SsangYong» російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.
Інший громадянин – 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі «Мерседес» російської реєстрації, теж прихопив з собою заборонені речі. В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см. На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.
Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи, яка має визначити, чи належать ті до холодної зброї.
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