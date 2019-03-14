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14 Березень 2019, Київ 12:08
Новини | Політика

170 тисяч українців від 2014 року уклали контракти зі ЗСУ – Генштаб

В Україні 14 березня відзначають День добровольця

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Майже 170 тисяч громадян вступили на службу до Збройних сил України за контрактом у період від 2014 до 2018 року, заявляє начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Під час мобілізації понад 40 000 громадян добровільно виявили бажання служити у Збройних силах України. У період з 2014 по 2018 роки майже 170 000 осіб добровільно уклали контракти зі Збройними силами. Люди, які завжди готові боронити Україну від російської агресії, є найважливішою гарантією захисту її незалежності», – написав Муженко на своїй сторінці у Facebook 14 березня.

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14 березня в Україні відзначають День добровольця. Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців «Самооборони Майдану» прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

В Україні вперше відзначають День добровольця (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Україні вперше відзначають День добровольця (фотогалерея)

На майдані Незалежності відбулось урочисте шикування батальйону Нацгвардії України імені генерала Кульчицького. Перед тим бійці на алеї Небесної сотні вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, поклавши квіти до меморіалу

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У квітні 2014 року українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції на частині Донбасу, відтоді триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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