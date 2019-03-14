170 тисяч українців від 2014 року уклали контракти зі ЗСУ – Генштаб

Майже 170 тисяч громадян вступили на службу до Збройних сил України за контрактом у період від 2014 до 2018 року, заявляє начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Під час мобілізації понад 40 000 громадян добровільно виявили бажання служити у Збройних силах України. У період з 2014 по 2018 роки майже 170 000 осіб добровільно уклали контракти зі Збройними силами. Люди, які завжди готові боронити Україну від російської агресії, є найважливішою гарантією захисту її незалежності», – написав Муженко на своїй сторінці у Facebook 14 березня.

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14 березня в Україні відзначають День добровольця. Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців «Самооборони Майдану» прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

У квітні 2014 року українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції на частині Донбасу, відтоді триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».