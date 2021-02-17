«Концепція «Новоросія»: підручники з історії України, які рекомендували для грифу МОН, направлять на додаткову перевірку

Розкритиковані тексти підручників із історії України для 8 класу, яким конкурсна комісія Інституту модернізації змісту освіти рекомендувала присвоїти гриф Міністерства освіти, направлять на додаткову перевірку. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Інституті модернізації змісту освіти.

«З метою поліпшення якості підготовки підручників, перевірки їх відповідності науковим поглядам, направити підручники з історії України та всесвітньої історії на додаткову екпертизу до установ НАН України та провідних закладів вищої освіти», – відповіли Радіо Свобода у відомстві.

Перестороги викликали підручники «Історія України» для 8 класу під шифрами 80704, 80708 і підручник «Історія України» 8 класу для шкіл із поглибленим вивченням історії під шифром 80802. Вчена рада Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України розкритикувала їх.

«Підручники тлумачать історію освоєння Степової України в руслі концепції «Новоросія», а підручник 80802 ще й порівнює українців XVII століття з первісною людиною. Обидва підходи неприпустимі», – йдеться у висновку Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України.

Водночас в Інституті модернізації змісту освіти наголошують, що ці підручники пройшли науково-методичну, психологічно-педагогічну, дизайнерську та антидискримінаційну експертизи, перш ніж їх направили до МОН із рекомендацією дати гриф. Результати дозволили комісії одноголосно схвалити та направити підручники до профільного міністерства.

«Зауважимо, що негативно оцінювати підручники, грунтуючись лише на думках, оціночних судженнях деяких експертів, без ознайомлення з текстом власне підручників, на нашу думку, не зовсім коректно», – додали Радіо Свобода в Інституті модернізації змісту освіти.

В Інституті модернізації змісту освіти наголошують, що підручники під шифрами 80704, 80708 та 80802 ще не пройшли до кінця конкурсний відбір, їх не оприлюднено і не видрукувано.