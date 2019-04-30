Російський корабель провів артилерійські і ракетні стрільби в Чорному морі

Екіпаж сторожового корабля Чорноморського флоту Росії «Допитливий» виконав артилерійські і ракетні стрільби в Чорному морі. Про це 29 квітня повідомили в прес-службі Південного військового округу Росії.

«В ході навчань з ведення бою одиночним кораблем екіпаж в морському полігоні бойової підготовки провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по морській цілі, виконав вправи «розстріл плаваючої міни», а також вразив морську ціль двома ракетами зенітного ракетного комплексу «Оса», – мовиться в повідомленні.

Під час переходу морем на кораблі російські військові також провели тренування з організації вахтової служби під час радіаційного, хімічного і біологічного захисту корабля.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.