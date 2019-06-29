До України прибув корабель забезпечення США – ВМС

До міста Одеса 29 червня прибуло судно забезпечення США USNS Yuma. Як повідомляє прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України, судно прибуло з логістичною метою в рамках українсько-американських навчань «Сі Бриз-2019».

«За історію нашої держави судно типу JHSV (Joint High Speed Vessels) прибуває вперше, але до акваторії Чорного моря це вже другий візит корабля такого типу. Перший відбувся у серпні 2018 року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях», – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що наразі судно пришвартоване до одного з причалів Одеського порту, де відбувається його розвантаження.

Судна типу JHSV призначені для швидкого перевезення військ, техніки та обладнання.

1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019». Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових із різних країн світу. Навчання проходитимуть у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. «Сі Бриз» проводять між Україною та США щороку з 1997 року, навчання є відкритими для інших країн.