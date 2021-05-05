Біля кордону з Росією на Луганщині прикордонники знайшли чотири парашути

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил, виявили неподалік кордону з Росією чотири сумки з парашутами. Про це 5 травня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Під час патрулювання державного рубежу прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа – на території України. На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону. В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону», – мовиться у повідомленні.

У сумках виявилися чотири парашути. Прикордонники передали знахідку правоохоронцям.

Зазначається, що правоохоронні органи почали досудове розслідування за статтею 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.