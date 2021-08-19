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На кордоні з Румунією знайшли тіло українського прикордонника – ДПСУ

Тіло військовослужбовця без ознак життя з вогнепальним пораненням виявили сьогодні вранці на кордоні з Румунією, заявили в ДПСУ

У Чернівецькій області поблизу кордону з Румунією знайшли тіло українського прикордонника з вогнепальним пораненням. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Я можу підтвердити, що такий випадок мав місце. Тіло військовослужбовця без ознак життя з вогнепальним пораненням виявили сьогодні вранці на кордоні з Румунією. Що саме призвело до його загибелі, наразі встановлює слідство», – заявив Демченко.

За його словами, про ситуацію одразу повідомили Нацполіції, Державному бюро розслідувань та прокуратурі. Зараз слідчі працюють на місці події.

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