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22 червня 2020, Київ 16:55
Новини | Коронавірус

Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Росією – заступник міністра

Поїзд із евакуйованими громадянами з Росії, Київ, 29 березня 2020 року

Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Росією, яке зупинили через пандемію COVID-19, повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю «Укрінформу».

«Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією – а мова іде про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року (з 2015 року – ред.), – поки що на порядку денному не стоїть», – сказав Боднар.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, Росія – третя країна у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 (591 тисяча захворілих). Пішохідне сполучення на кордоні з Росією Україна вже відновила.

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