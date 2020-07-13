Україна немає шансів потрапити в «зелений» список ЄС – Кулеба

Україна немає шансів потрапити в «зелений» список Європейського союзу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

«У найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, м’яко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, які ми застосовуємо в Україні для боротьби з коронавірусом», – сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна поки не відповідає базовому критерію. Мова йде про кількість хворих на 100 тисяч. Вона має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тисяч по ЄС.

27 червня європейські ЗМІ повідомили, що після відкриття кордонів ЄС 1 липня на територію союзу допускатимуть громадян з 20 країн. Україна, з огляду на епідеміологічну ситуацію, до списку не потрапила.