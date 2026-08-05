Корецький анонсує зустрічі з представниками бізнесу після удару РФ

Після чергового російського обстрілу уряд організує зустрічі з представниками бізнесу для забезпечення безперервної роботи логістичних і торгових компаній, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, Мінекономіки отримало відповідні доручення

«Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм», – написав він у телеграмі.

Російські війська вночі атакували балістикою та дронами Київ та область. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети.

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У Києві, за останніми даними влади, загинула людина, ще 26 – постраждали. На Київщині через російську атаку загинули 14 людей, ще 27 – постраждали. За даними ОВА, найбільше жертв у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. Виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції – «об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

«Епіцентр» заявив, що вирішила зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном.

Міноборони РФ натомість заявило про ураження «транспортно-логістичних та розподільчих центрів у Києві та Київській області, які задіяні у зберіганні, доставці різних озброєнь та вантажів військового призначення, у виробництві та розподілі БпЛА».