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07 травня 2021, Київ 15:52
Новини | Політика

Корнієнко: некоректно говорити про «пов’язаність» закритих компанією Facebook сторінок зі «Слугою народу»

Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що політична сила не має стосунку до ведення сторінок, які закрив Facebook

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував Радіо Свобода повідомлення Facebook про те, що компанія в квітні 2021 року видалила 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із владною в Україні партією «Слуга народу».

«На нашу думку, некоректно говорити про «пов’язаність» тих чи інших акаунтів чи пабліків із партією через розповсюдження ними контенту, що є на офіційних сторінках партії. Справжні мотиви засновників і просувачів акаунтів та сторінок невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація», – сказав Корнієнко.

Сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах політичної сили «Слуга народу» створено за правилами відповідних спільнот, і якщо партія просуває або рекламує той чи іншій контент – він має відповідну позначку про те, хто оплатив рекламу чи просування, додав він.

«Тож будь-які інші сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах не мають до політичної партії «Слуга народу» жодного відношення. Партія не управляє контентом, не просуває його, а відповідно – не несе жодної відповідальності за контент, що розповсюджується», – сказав Корнієнко.

Корнієнко зауважив, що «Слуга народу» «послідовно виступає» проти дезінформації, інформаційного булінгу та мови ненависті в соцмережах.

Менеджерка Facebook із публічних політичних питань в Україні Катерина Крук повідомила 6 травня, що компанія видалила в квітні 2021 року 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із владною в Україні партією «Слуга народу».

За її словами, окрім підтримки партії і президента, мережа займалася критикою опозиційних партій і політиків, зокрема Петра Порошенка та Віталія Кличка. За час свого недовгого існування мережа витратила понад 200 тисяч доларів на онлайн-рекламу, додала Крук.

У січні 2021 року компанія Facebook повідомляла, що закрила в Україні десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та іншими організаціями.

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