Корнієнко: некоректно говорити про «пов’язаність» закритих компанією Facebook сторінок зі «Слугою народу»

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував Радіо Свобода повідомлення Facebook про те, що компанія в квітні 2021 року видалила 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із владною в Україні партією «Слуга народу».

«На нашу думку, некоректно говорити про «пов’язаність» тих чи інших акаунтів чи пабліків із партією через розповсюдження ними контенту, що є на офіційних сторінках партії. Справжні мотиви засновників і просувачів акаунтів та сторінок невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація», – сказав Корнієнко.

Сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах політичної сили «Слуга народу» створено за правилами відповідних спільнот, і якщо партія просуває або рекламує той чи іншій контент – він має відповідну позначку про те, хто оплатив рекламу чи просування, додав він.

«Тож будь-які інші сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах не мають до політичної партії «Слуга народу» жодного відношення. Партія не управляє контентом, не просуває його, а відповідно – не несе жодної відповідальності за контент, що розповсюджується», – сказав Корнієнко.

Корнієнко зауважив, що «Слуга народу» «послідовно виступає» проти дезінформації, інформаційного булінгу та мови ненависті в соцмережах.

Менеджерка Facebook із публічних політичних питань в Україні Катерина Крук повідомила 6 травня, що компанія видалила в квітні 2021 року 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із владною в Україні партією «Слуга народу».

За її словами, окрім підтримки партії і президента, мережа займалася критикою опозиційних партій і політиків, зокрема Петра Порошенка та Віталія Кличка. За час свого недовгого існування мережа витратила понад 200 тисяч доларів на онлайн-рекламу, додала Крук.

У січні 2021 року компанія Facebook повідомляла, що закрила в Україні десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та іншими організаціями.