Facebook закрив в Україні сотні профілів, пов’язаних зі «Слугою народу» та іншими політиками

Компанія Facebook повідомила 6 травня, що видалила в квітні 2021 року 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із владною в Україні партією «Слуга народу».

«Це не була велика мережа і за чисельністю фоловерів, і за самим розміром. Окрім підтримки партії і президента, мережа займалася критикою опозиційних партій та політиків, зокрема Порошенка та Кличка. За час свого недовгого існування витратила понад 200 тисяч доларів на онлайн-рекламу», – повідомила у частково відкритому дописі менеджерка Facebook із публічних політичних питань в Україні Катерина Крук.

Також компанія Facebook у квітні припинила діяльність значно більшої мережі, на яку звернуло увагу Федеральне бюро розслідувань США. Мережа, яка складалася з 477 фейсбук-акаунтів, 363 сторінок, 35 груп і 29 Instagram-акаунтів, працювала в інтересах кількох українських діячів різного спрямування – від депутата Верховної Ради Андрія Деркача та політолога Петра Журавля, проти яких запроваджені санкції США, до депутата Верховної Ради з групи «Довіра» Олега Кулініча та колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Підставою для видалення названа «скоординована неавтентична поведінка». Це поняття у Facebook тлумачать як «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».

У січні 2021 року компанія Facebook повідомляла, що закрила в Україні десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та іншими організаціями.