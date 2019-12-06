Комітет забрав поправку, яка дозволяла Богдану не подавати декларацію у 2020 році – Корнієнко

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав поправку, яка дозволяла голові Офісу президента Андрію Богдану не подавати декларацію у 2020 році, повідомив заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі Радіо Свобода.

«Оновлення Ради відбулося не з початку року, а воно відбувалося поступово, починаючи з травня. Частина посад були в серпні, потім – уряд. І фактично, що люди, які мають декларуватися, вони більшу частину року не знали про це. Тут порушується певна справедливість. Вони не могли підготуватися до цього декларування, цю інформацію всю правильно накопичувати», – пояснив Корнієнко.

Він зазначив, що поправку вирішили відхилити через «певний суспільний резонанс».

«Ми послухали різні позиції антикорупційників різних. Тому що коли ми цю правку розробляли, її особисто я вносив. Я консультувався з одними антикорупційниками, я не сам її придумав. Я не знаю, чи етично зараз прізвища називати. Потім ми послухали різні позиції і побачили там певні загрози сприйняття цієї норми», – сказав Корнієнко.

Водночас депутат наголосив, що правка зобов’язувала посадовців повідомляти про суттєві зміни майнового стану.

У поправці №287 до законопроєкту 2260 про зміни до низки українських законів Корнієнко пропонував дозволити керівнику Офісу президента, його заступникам та патронатній службі почати подавати електронні декларації у 2021 році.

Згідно із законом про державну службу, до патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прессекретаря президента України, працівників секретаріатів голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, працівників патронатних служб прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах.