Богдан обходив антикорупційне законодавство на держслужбі за трьох різних президентів – «Схеми»

Керівник Офісу президента Андрій Богдан на державній службі одночасно обіймав кілька посад, тим самим не дотримуючись низки норм українського законодавства, зокрема антикорупційного. Випадки поєднання державної служби з іншою діяльністю простежуються протягом всієї кар’єри Андрія Богдана, за трьох різних президентів України. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Зе Комбінатор».

«Схеми» дослідили, що Богдан неодноразово поєднував службу на державних посадах з іншою роботою.

Так, зокрема, протягом 2010-2011 років він перебував на посаді Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики – і в цей же час не припиняв адвокатської діяльності. І, тим самим, виходить, проігнорував норми антикорупційного законодавства щодо сумісництва.

«Показово, що в той період Андрія Богдана можна було назвати головним відповідальним за антикорупційну політику в країні за президента Віктора Януковича», – йдеться в матеріалі.

«Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права: (...) виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики)», – зазначено у 5 статті закону «Про боротьбу з корупцією».

Раніше, починаючи з 2007 року, Богдан також поєднував державну службу з іншою діяльністю, в порушення низки законодавчих норм.

У грудні 2007 він був призначений заступником міністра юстиції, в той же час він був керівником приватної юридичної фірми, а також не зупинив дію своєї адвокатської ліцензії.

«Відповідно були порушені норми закону про адвокатуру, норми закону про державну службу і боротьбу з корупцією. За таке порушення передбачена відповідальність – за всіма цими законами. З точки зору закону про адвокатуру – це дисциплінарна відповідальність. Яка може бути у вигляді попередження, зупинення чи припинення адвокатської діяльності», – аналізує юрист Богдан Боровик.

«Законом про боротьбу з корупцією були встановлені так звані спеціальні обмеження – це ті обмеження, які забороняли якраз займатися іншою діяльністю, роботою за сумісництвом. І якщо особа порушувала ці вимоги – це означає, що це порушення цього закону, за яке передбачена відповідальність», – додає інший юрист Денис Свириденко.

Як з’ясували «Схеми», Андрій Богдан на той момент дійсно підписав документ, що ознайомлений із усіма обмеженнями на держслужбі.

Крім того, в цей же період, він понад рік одночасно працював помічником на громадських засадах депутата Андрія Портнова.

«Сумісництво – характерна особливість Андрія Богдана, яка простежується під час його кар’єри державного посадовця», – йдеться у розслідуванні.

Також чинний керівник офісу президента у минулому працював помічником судді і залишався адвокатом. Починаючи з 2001 року, як вказано в його офіційній біографії, Богдан працював помічником судді Київського апеляційного господарського суду (нині – Північний апеляційний госпсуд Києва – ред.). Підтвердження цьому журналісти «Схем» також отримали в архіві суду. В цей час він не зупиняв адвокатської діяльності – про що зазначено у реєстрі адвокатів. Тоді Богдан так само підписав документ-попередження, що ознайомлений із забороною сумісництва.

«Отже, кілька років помічник судді залишався адвокатом, маючи статус державного службовця. І систематично поєднував іншу роботу з державною службою. Тобто, заплющував очі на українське законодавство. Тож чи прийнятно для президента нині мати очільником свого офісу людину, яка легко могла обходити закони, перебуваючи на державних посадах?» – йдеться у розслідуванні.

«Схеми» надіслали листа з проханням про інтерв’ю до президента Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Богдана за два тижні до публікації. Відповіді не отримали.

Раніше «Схеми» також розповідали про те, як Андрій Богдан літав разом з Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції у 2013 році.

А також – як він отримав заслуженого юриста за повернення заводу державі, хоча підприємство залишилося в олігархів.