Король Чарльз III уперше опублікує податкову декларацію

Король Чарльз III уперше в історії британської монархії опублікує свою податкову декларацію. Як повідомили в Букінгемському палаці, це відбудеться у четвер, 25 червня. Як зазначається, рішення про це ухвалив особисто монарх з метою підвищення прозорості на тлі зростання суспільної уваги до фінансів британської королівської родини.

За законом англійські монархи не зобов’язані публікувати свої особисті податкові декларації. Крім того, їх звільнено від сплати деяких податків, хоча останнім часом вони добровільно сплачують частину з них, зокрема податок на прибуток і податок на доходи від капіталу.

Чарльз, як зазначається, став публікувати інформацію про свої особисті податки, ще в статусі спадкоємця престолу. Інформація про податки короля буде опублікована разом із традиційним щорічним звітом про фінансову ситуацію королівської родини.

Джерела доходу родини та особисто короля різноманітні, частина їх становить державний грант, який фінансує витрати на офіційні обов’язки монарха та його родичів. У поточному фінансовому році його розмір зріс до 132,1 мільйона фунтів (приблизно 175 мільйонів доларів) – порівняно з 86,3 мільйона фунтів торік. При цьому очікується, що цього року розмір гранту буде меншим.

Крім того, король отримує приватні прибутки від своїх володінь, зокрема герцогства Ланкастерського. Відомо, що у 2024–2025 році розмір цього доходу становив 26,8 мільйона фунтів.

За британським законодавством монархи не мають платити податок на прибуток, податок на приріст капіталу і податок на спадщину. Проте з 1993 року вони добровільно сплачують перші два види податків. Податок на спадщину після смерті матері Єлизавети II Карл не платив за угодою з урядом.