Британія: Чарльз III відреагував на арешт брата, колишнього принца Ендрю

Король Британії Чарльз III відреагував на арешт брата, колишнього принца Ендрю, заявивши, що справа має пройти повний і справедливий розгляд.



У своїй заяві Чарльз II наголосив, що «закон має бути виконаний».



«Тепер має відбутися повний, справедливий і належний процес, в ході якого це питання буде розслідувано відповідним чином і відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну і щиру підтримку та співпрацю», – заявив Чарльз III, якого цитує ВВС.



Водночас Чарльз III зазначив, що він утримуватиметься від подальших коментарів, поки триває процес.

19 лютого у Британії заарештували колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у неправомірних діях на державній службі.

Спеціальний кореспондент BBC Люсі Меннінг повідомляє, що затримання стосується документів часів перебування колишнього принца на посаді торгового представника, які, як стверджується, були передані Епштейну.

Водночас BBC зазначає, що цей арешт не слід вважати свідченням провини, і жодних звинувачень поки що не висунуто.

У жовтні минулого року принц Ендрю відмовився від свого титулу – йдеться, зокрема, про титул герцога Йоркського та звання лицаря ордену Підв’язки.

Це сталося на тлі скандалу з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в організації секс-вечірок для представників еліти країн Заходу.

Читайте також: Посол Британії у США звільнений за листування з Джеффрі Епштейном

2021 року американка Вірджинія Джуффре подала позов проти принца про сексуалізоване насильство. Вона стверджувала, що займалася з ним сексом, коли була неповнолітньою. Заявлялося, що її «позичав» принцу Епштейн. Джуффре померла в квітні 2025 року у віці 41 року.

Принц відкидав звинувачення, але припинив виконувати обов’язки члена королівської сім’ї та відмовився від восьми почесних військових титулів.



