Британія: поліція заарештувала колишнього принца Ендрю

У Британії заарештовували колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

«У рамках розслідування ми заарештували чоловіка шістдесяти років з Норфолка за підозрою у неправомірних діях на державній службі», – йдеться у заяві поліції, яка не називає підозрюваного.

Також повідомляється про обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку.

За даними низки медіа, заарешували колишнього принца Ендрю – брата короля Великої Британії Чарльза III.

У жовтні минулого року принц Ендрю відмовився від свого титулу – йдеться, зокрема, про титул герцога Йоркського та звання лицаря ордену Підв’язки.

Це сталося на тлі скандалу з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в організації секс-вечірок для представників еліти країн Заходу.

2021 року американка Вірджинія Джуффре подала позов проти принца про сексуалізоване насильство. Вона стверджувала, що займалася з ним сексом, коли була неповнолітньою. Заявлялося, що її «позичав» принцу Епштейн. Джуффре померла в квітні 2025 року у віці 41 року.

Принц відкидав звинувачення, але припинив виконувати обов’язки члена королівської сім’ї та відмовився від восьми почесних військових титулів.



