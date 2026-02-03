У США оприлюднили чергову порцію матеріалів справи Джеффрі Епштейна – мільйони документів. У них згадується безліч людей, хоча варто пам’ятати, що сама згадка зовсім не означає провини чи співучасті у злочинах покійного фінансиста. Серед згаданих – чимало росіян, зауважує Російська служба Радіо Свобода, і це змушує дослідників архіву шукати «російський слід» Епштейна.

Хто такий Епштейн і що таке «матеріали Епштейна». Загальна картина

Американський фінансист Джеффрі Епштейн створив щось на кшталт індустрії залучення неповнолітніх дівчат у сексуальні стосунки з дорослими чоловіками, особливо багатими та впливовими, для яких він організовував дозвілля та розваги. У нього було колосальне коло спілкування: з 1990-х років він знався з багатьма знаменитостями, бізнесменами та політиками, включно з колишнім американським президентом Біллом Клінтоном та нинішнім президентом США Дональдом Трампом.

У 2008 році Епштейн був визнаний винним у схилянні до проституції у Флориді, пішов на угоду зі слідством, провів недовгий час в ув'язненні – і продовжив світський спосіб життя. У 2019 році йому висунули нові обвинувачення в торгівлі неповнолітніми для сексуальної експлуатації, його помістили до в’язниці, де невдовзі він наклав на себе руки, згідно з офіційним висновком. Це породило конспірологічні теорії про те, що влада покриває відомих політиків, причетних до справи.

Негайне оприлюднення матеріалів справи Епштейна було однією з обіцянок передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році, проте після його повернення до Білого дому цього не сталося – до дедалі більшого невдоволення в суспільстві. У результаті Міністерство юстиції порціями опублікувало мільйони документів, остання публікація була наприкінці січня. Із матеріалів видалені деякі імена та деталі задля захисту особистих даних.

Як читати «матеріали Епштейна». Попередження

Справа налічує мільйони документів найрізноманітнішого характеру: від новинних статей до приватних листів, які, важливо пам’ятати, можуть містити неперевірені та неправдиві відомості. Колишній федеральний прокурор міністерства юстиції Анкуш Хардорі у виданні Politico застерігає від того, щоб робити остаточні висновки на підставі окремих документів або приймати на віру слова самого Епштейна – «буквально людини, яка найменше заслуговує на довіру», – про впливових осіб, зокрема про Трампа. Хардорі наголошує, що важливо розуміти упередженість джерел, а також пам’ятати про різницю між кримінальною відповідальністю та ганебними, морально засуджуваними вчинками. Можна засуджувати за дружбу зі злочинцем, але сама дружба не є злочином.

Публікація 30 січня. Подробиці

Оприлюднені 3 мільйони документів, тисячі відео та фотографій. Серед тих, що спричинили найбільш помітні дискусії, – листування з бізнесменом Ілоном Маском про можливість його поїздки на особистий острів Епштейна Літтл-Сент-Джеймс, який вважають ключовим місцем у його індустрії сексуальної експлуатації.

В одному з листів у листопаді 2012 року Маск запитував, коли буде «найбожевільніша вечірка на острові», у січні 2013-го писав: «Цього разу логістика не працює».

Доказів того, що візит на острів відбувся або що Маск вчинив протиправні дії, немає. Маск написав, що ніколи не був на жодній вечірці Епштейна і що «справжнім критерієм справедливості є не оприлюднення документів, а судове переслідування тих, хто скоював злочини разом з Епштейном».

У листах Епштейна є згадки про мільярдера Білла Гейтса , що натякають на його позашлюбні зв’язки. Представник Гейтса відкинув звинувачення як «абсурдні та неправдиві».

, що натякають на його позашлюбні зв’язки. Представник Гейтса відкинув звинувачення як «абсурдні та неправдиві». З’явилися нові деталі зв’язків з Епштейном колишнього принца Ендрю , молодшого брата британського короля, якого через це залишився без титулів.

, молодшого брата британського короля, якого через це залишився без титулів. У матеріалах є складене ФБР зведення повідомлень від громадян, що містять звинувачення у сексуальному насильстві з боку Трампа – без жодних доказів. Міністерство юстиції під час публікації застерігало, що документи можуть містити неправдиві твердження про Трампа. Президент завжди заперечував свою причетність до будь-яких правопорушень, пов’язаних з Епштейном.

Це, вочевидь, буде останньою публікацією настільки великої порції документів.

Російський слід. Добірка

У матеріалах справи рясніють згадки про «російських дівчат».

У листопаді 2010 року Епштейн запитує в листі, чи потрібна йому [російська] віза, і додає: «У мене є друг Путіна, чи варто мені звернутися до нього?» (Лист, ймовірно, є частиною листування з людьми з оточення Владислава Дороніна, російського підприємця та колишнього бойфренда Наомі Кемпбелл. Прізвище Дороніна неодноразово з’являється в «матеріалах Епштейна», щоправда, іноді з іменами Влад або Володимир. Епштейну пропонували пентхаус у Москві з видом на Кремль, також обговорювалася поїздка до Росії).

У 2011-му Епштейну пропонували організувати в Москві конкурс моделей. У матеріалах справи є анкета на візу в Росію у 2013 році.

Того ж року в листі Епштейну від певної особи йдеться: «[Ігор] сказав, що... ви повідомили йому про зустріч із Путіним 16 вересня, і що він може забронювати квиток до Росії на кілька днів раніше за вас. Він також уточнив для вас інформацію про безпеку в аеропорту Сочі».

Епштейн листувався із Сергієм Бєляковим, який у 2010-х роках був заступником міністра економічного розвитку Росії, а згодом обіймав різні посади. «Батько працював в органах державної безпеки, мати була економісткою… Закінчив Академію федеральної служби безпеки за спеціальністю «юриспруденція»... Грає в хокей», – повідомляє про нього «ТАСС».

У 2016 році Бєляков писав Епштейну: «Повідомляю про свою нову посаду: зараз я працюю в Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ). Шукаю можливості залучення коштів у Росію».

Цікаво, що нинішній голова РФПІ Кирило Дмитрієв є основним російським переговорником зі США щодо України.

У листуванні є плани зустрічі Бєлякова у 2015 році з Пітером Тілем, впливовим американським IT-підприємцем.

Того ж 2015 року Епштейн писав Бєлякову: «Мені потрібна послуга. Є російська дівчина з Москви. Шантажує групу впливових бізнесменів у Нью-Йорку… Є пропозиції?»

В архіві також є лист Епштейна самому собі з, імовірно, чернеткою відповіді «російській дівчині», що він готовий їй допомогти ($50 тисяч на місяць протягом двох років та віза), хоча він незадоволений і «вважав за необхідне зв’язатися з деякими друзями у ФСБ», які нібито висловили готовність застосувати жорсткі методи до людини, яка шантажує американського бізнесмена, як «ворога народу», оскільки «економіка Росії у плачевному стані й потребує іноземних інвесторів».

Подібний рівень контактів підштовхує багато ЗМІ та блогерів до припущення, що «Епштейн міг бути агентом, який працював на Москву». Втім, водночас нагадується, що Гіслейн Максвелл, подруга та спільниця Епштейна, була донькою медіамагната Роберта Максвелла, який, за чутками, працював на ізраїльську розвідку «Моссад».

У документах Мін’юсту є фотографія Максвелл із двома російськими військовими під час однієї з поїздок Епштейна до Росії, імовірно, у листопаді 2002 року. Радіо Свобода зв’язалося з одним із солдатів на фото, щоб запитати, коли та за яких обставин воно було зроблене, але не отримало відповіді.