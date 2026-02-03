США: Клінтони погодилися свідчити в Конгресі у справі Епштейна

Колишній президент США Білл Клінтон і його дружина Гілларі Клінтон, колишня держсекретарка США, дадуть свідчення в комітеті Палати представників Конгресу в розслідуванні справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації.

Речник Клінтона Анхель Уренья написав у соцмережі X, що подружжя хоче «створити прецедент, який має застосовуватися до всіх».

Рішення свідчити перед комітетом може запобігти голосуванню, запланованому в Палаті представників, очолюваній республіканцям, щодо визнання Клінтонів винними в неповазі до суду через їхню попередню відмову з’явитися на слуханнях і розповісти про їхні стосунки з Епштейном. Клінтони пропонували співпрацювати з комісією, але відмовлялися з’явитися особисто.

Дата свідчень Клінтонів поки що невідома.

Демократи стверджують, що розслідування використовується як зброя для нападу на політичних опонентів президента Дональда Трампа, який сам був соратником Епштейна, покійного нині фінансиста, що мав зв’язки і листування зі світовою бізнес- і політичною елітою. Трамп неодноразово заперечував, що знав про злочини Епштейна, і заявляв, що розірвав стосунки з ним на початку 2000-х років, до угоди Епшейна про визнання провини.

Республіканці ж кажуть, що минулі зв’язки Клінтонів із бізнес-магнатом, включаючи використання Біллом Клінтоном його приватного літака на початку 2000-х років, виправдовують особистий допит під присягою.

У мільйонах оприлюднених Міністерством юстиції США документів у справі Епштейна Клінтон згадується багато разів, там також є їхні спільні фотографії. Водночас постраждалі від дій Епштейна ніколи не звинувачували Білла чи Гілларі Клінтон, а самі Клінтони кажуть, що нічого не знали про його злочини.

30 січня Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони документів, тисячі відео і фотографій, пов’язаних зі справою покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. У них згадується безліч людей, проте згадка не означає винуватості чи співучасті у злочинах покійного фінансиста.

Після публікації радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з національної безпеки Мирослав Лайчак пішов у відставку: оприлюднені документи показали, що вони з Епштейном обмінювалися електронними листами про молодих жінок.

Лайчак заперечував будь-які правопорушення і засудив Епштейна, але зазначив, що йде у відставку, щоб ситуація не була використана для атак на прем’єр-міністра Фіцо.

Тим часом, видання The Wall Street Journal, журналісти якого вивчали архів оприлюднених файлів у справ Епштейна, виявило, що Міністерство юстиції розкрило імена щонайменше 43 згаданих жертв Епштейна, понад два десятки яких були неповнолітніми, хоча було зобов’язане приховати їх перед публікацією. У Мін’юсті заявили, що оперативно виправляють помилки.

Водночас колишній адвокат Епштейна Алан Дершовіц в інтерв’ю Newsmax розкритикував редагування файлів перед публікацією.

«Вони забагато приховали… Зараз це жінки віком від 40 до 50 років, і якщо вони висувають звинувачення, серйозні звинувачення, … ви не можете робити це анонімно, згідно з Конституцією Сполучених Штатів», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп заявив 2 лютого, коментуючи нещодавно оприлюднені документи, наголосив, що не був дружнім з Епштеном і не відвідував його приватний острів, який прокурори пов’язують з торгівлею людьми в сексуальній експлуатації.

У грудні Міністерство юстиції США почало публікували матеріали публікують на реалізацію «Акту про прозорість файлів Епштейна» (Epstein Files Transparency Act), схваленого Конгресом США і підписаного президентом Дональдом Трампом у листопаді.

Голосуванню в Конгресі передувала поява в публічному просторі змісту повідомлень і електронних листів Епштейна, в яких містилися натяки, що він може мати компромат на Трампа, який раніше не схвалював розкриття файлів Епштейна.

Багато файлів, і тексти, і фото, наводяться у відредагованому вигляді. Міністерство юстиції пояснило, що вдалося до «всіх розумних заходів для перевірки та видалення особистої інформації щодо жертв». Проте, попередили у відомстві, через великий обсяг даних у них може «ненавмисно» міститися конфіденційна інформація та матеріали сексуального характеру.

Фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували в торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації. За версією слідства, бізнесмен отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і позичав їх впливовим людям. Вперше Епштейн був засуджений у 2008 році у справі про організацію проституції. Тоді він пішов на угоду зі слідством та провів у в’язниці 13 місяців. Наступного разу його затримали у липні 2019 року за звинуваченням у торгівлі людьми. Невдовзі після затримання Епштейн укоротив собі віку в тюремній камері в Нью-Йорку.

Соратниця Епштейна Ґіслейн Максвел відбуває 20-річний термін ув’язнення за звинуваченнями в секс-торгівлі дітьми.