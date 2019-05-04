У Таїланді відбулася коронація нового монарха

У Таїланді розпочалася триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна. 66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.

Під час церемонії король урочисто надів корону із золота й діамантів вагою в 7,3 кілограми, яка є символом королівської влади. Потім Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян.

Батько Рами X перебував на троні 70 років, ставши на момент смерті королем, що найдовше правив за всю історію Таїланду. За час його правління в Таїланді змінилося понад 20 прем’єр-міністрів, було ухвалено 18 конституцій і сталося 18 державних переворотів.

Король Рама X навчався у Великобританії і Австралії, закінчив Королівський військовий коледж в Канберрі. Він кваліфікований військовий і цивільний пілот. У складі льотного полку брав участь в бойових діях проти повстанців-комуністів і в’єтнамських партизан.

За кілька днів до коронації Рама X одружився на Сутхіді Тіджай з його охорони зі званням генерала. Тепер вона отримала тронне ім’я – королева Сутхіда.