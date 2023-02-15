До ВР надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка – Стефанчук

До Верховної Ради надійшли заяви про складання мандатів народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, повідомив у фейсбуці спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Королевська Н.Ю. Солод Ю.В. Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно з Конституцією України. Очікуємо на заяви інших втікачів», – повідомив Стефанчук.

Наприкінці січня стало відомо, що народна депутатка від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви про складання мандатів. Про це повідомили кілька медіа з посиланням на джерела в парламенті.

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Верховна Рада України раніше достроково припинила повноваження п’ятьох народних депутатів від «ОПЗЖ», яка нині заборонена в Україні. Це Андрій Деркач, Тарас Козак, Рінат Кузьмін і Віктор Медведчук. Тоді ж припинили повноваження Андрія Аксьонова, який став депутатом парламенту після довиборів у березні 2021 року від партії «Порядок».