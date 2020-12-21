В Україні виявили близько 6,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу – МОЗ

За добу 20 грудня в Україні виявили 6 545 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 21 грудня з посиланням на міністра Максима Степанова.

За даними МОЗ, 1 766 людей госпіталізували, 80 хворих померли. У 5 106 людей констатували одужання. Серед хворих – 236 медичних працівників і 292 дитини.

«Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом полімеразно-ланцюгової реакції – 22 149, методом імуно-ферментного аналізу – 4 690)», – повідомляє міністерство.

Загалом за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 970 993 людей, 586 268 з них одужали, 16 665 померли.