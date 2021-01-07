За минулу добу в Україні виявили майже 9 тисяч хворих на COVID-19

В Україні за добу 6 січня виявили 8 997 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 7 січня.

2 567 людей госпіталізували, 148 людей померли. Серед нових хворих – 227 дітей та 385 медпрацівників. В 11 316 людей констатували одужання.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях», – заявляє МОЗ.

Відтак загалом за час епідемії в Україні виявили 1 099 493 хворих людей, 773 214 з них одужали, 19 505 померли.