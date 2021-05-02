Коронавірус: за добу в Україні виявили 5 094 хворих на COVID-19

Протягом доби 1 травня в Україні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19 у 5 094 людей – такі дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за попередню добу госпіталізували 3 199 людей, 160 хворих померли, 5 784 одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях», – повідомляє МОЗ.

За добу також тестували 43 405 людей, з них методом полімеразно-ланцюгової реакції – 21 609 людей.

Також, за даними міністерства, 1 травня щеплення від COVID-19 отримала 2 661 людина. Загалом щеплення отримали 754 926 людей, з них дві дози – 290 людей, в тому числі двоє за кордоном.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2 мільйони осіб, 1,67 мільйони одужали. Померли 44 596 людей.