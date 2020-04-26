Голова Одеської ОДА повідомив про нові заходи для міста, закритого на карантин через COVID-19

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив про нові заходи, запроваджені щодо міста Подільська, закритого на карантин через коронавірусне захворювання COVID-19.

«Епідемічна ситуація в Подільську відсьогодні буде відстежуватися в режимі 24/7. Спеціальна комісія буде цілодобово доповідати про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медзакладів, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом», – написав він у фейбуці.

За словами посадовця, він відрядив для контролю за ситуацією до міста експертів медицини катастроф.

«Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат – 88 хворих у місті, майже половина – медпрацівники», – написав він. Конкретніше, повідомляв він раніше, 32 позитивні аналізи дали медпрацівники Подільської районної лікарні.

Як повідомив Куций, «представники Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС та інших служб посилять контроль за дотриманням карантину в районі».

«Кожен випадок бездіяльності буде розглядатися згідно з українським законодавством, а причетні – притягуватися до відповідальності», – пригрозив голова ОДА.

За офіційними даними, в Одеській області наразі 220 підтверджених випадків COVID-19, із них троє померли, дев’ятеро видужали.

В Україні станом на ранок 26 квітня було підтверджено 8 617 випадків захворювання на COVID-19, із них померли 209 людей, одужали 840.