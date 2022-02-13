Коронавірус: за добу в Україні виявили 24 518 нових хворих – МОЗ

Протягом доби 12 лютого в Україні коронавірусну хворобу діагностували в 24 518 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, серед нововиявлених хворих – 1 961 дитина та 329 медичних працівників.

Протягом доби госпіталізували 3 935 людей, 140 хворих померли, 8 288 – одужали.

Загалом, за даними МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли понад 4,5 мільйона людей, 102 808 хворих померли.

Також протягом доби від COVID-19 вакцинували 36 453 людей, з них 16 369 людей отримали другу дозу. Додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну – 9 421 людина.

В цілому за час вакцинальної кампанії в Україні щепилися понад 15,5 мільйона людей, з них більше ніж 14,9 людей отримали дві дози вакцини. 23 653 людини отримали додаткову дозу, 563 038 людей зробили бустерне щеплення.