Минулої доби у Києві виявили 58 хворих на COVID-19, дві людини померли – Кличко

У Києві упродовж минулої доби, 31 травня, виявили 58 випадків інфікування коронавірусом, два пацієнти померли. Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Із них 11 – медики. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли дві людини», – сказав Кличко.

Минулої доби найбільше хворих, 23, виявили у Подільському районі столиці, де спалах коронавірусу зафіксували у жіночому монастирі. Його закрили на карантин.

Загалом у Києві підтвердили 3043 випадки захворювання на COVID-19, померли 68 людей, одужали 654.