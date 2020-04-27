Влада повідомила про 44 випадки COVID-19 у ЗСУ, 11 – серед прикордонників

Командування Медичних сил Збройних сил України повідомило про 44 випадки захворювання серед військовослужбовців на COVID-19 станом на ранок понеділка, зокрема шість – за минулу добу.

«За період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальні випадки», – повідомили у командуванні, вказавши, що кількість тих, хто одужав, і тих, хто помер, за добу не змінилася.

На самоізоляції перебуває 361 людина з лав ЗСУ, додали військові.

Водночас у Держприкордонслужбі додали, що станом на 27 квітня 11 військовослужбовців та працівників Дерприкордонслужби мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

«Під контролем медиків перебувають майже три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб – перебувають на самоізоляції, решта ізольовані в підрозділах чи обсерваторах», – вказали у ДПСУ.

За даними МОЗ, станом на ранок 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання на COVID-19, 220 людей померли, 864 людини одужали. Кількість хворих у світі наблизилась до трьох мільйонів.