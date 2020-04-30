У лікарнях України, куди надходять хворі з коронавірусною інфекцією, медики ізолюються на роботі, щоб не ходити додому й не наражати оточуючих на небезпеку. Про це у четвер на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоровя України Ірина Микитчак, відповідаючи на інформаційний запит Радіо Свобода щодо ситуації в обласній лікарні Дніпра, де заради лікування однієї пацієнтки на роботі ізолювалися 25 медиків.

За її словами, ізолювання медперсоналу обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі відбулося добровільно, це – рішення колективу лікарні, узгоджене з адміністрацією. Питання щодо оплати праці персоналу, який працює за такою схемою, вирішуватиме адміністрація лікарні.

«В обласній Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечнікова, це одна з провідних лікарень в Україні, є пацієнт, у якого підтверджено коронавірусну інфекцію. Колектив медиків обласної клінічної лікарні прийняв рішення, щоб забезпечити якісну допомогу і не ризикувати здоров’ям оточуючих і своїх рідних, залишатися на перебуванні у стаціонарі та працювати вахтовим методом. Це рішення колективу», – сказала посадовець.

Схожий підхід практикують і в інших лікарнях, де є хворі з коравірусною інфекцією, зокрема в лікарні Жовківського району Львівської області та лікарні Калинівського району Вінницької області, сказала Ірина Микитчак.

«Таким чином, переривається інфекційний ланцюжок, і це добрий досвід», – зазначила вона.

Раніше стало відомо, що в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова 25 медиків ізолювалися в лікарні, щоб допомагати одному пацієнтові з коронавірусом.