Влада анексованого Криму за рахунок бізнесу роздає продукти під час карантину через коронавірус

Депутати підконтрольного Росії кримського парламенту під егідою спікера Володимира Константинова ініціювали кампанію зі збору благодійної допомоги для кримчан, які опинилися у складних життєвих обставинах через загрозу коронавірусу. Вони активно закликають кримський бізнес долучитися до цього, хоча й самі мають мільйонні прибутки. Тему досліджували Крим.Реалії

Наприкінці березня у Криму почав працювати волонтерський центр з надання допомоги кримчанам під час обмежувальних заходів, запроваджених через загрозу коронавірусу. Прийомом заявок і доставкою благодійної допомоги займаються волонтери на базі кримського відділення російської партії влади «Единая Россия». Партійний волонтерський центр працює під патронатом голови підконтрольного Росії кримського парламенту Володимира Константинова. До його роботи влада активно залучає кримських підприємців і представників великого бізнесу.

«У нас поповнюється єдина база людей, які перебувають у складній життєвій ситуації. І що дуже важливо: збільшується кількість підприємців, які надають продукти на безоплатній основі. Облік таких людей у нас триває», ‒ повідомив перший віцеспікер кримського парламенту Юхим Фікс на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусу в Криму 26 квітня.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов, зі свого боку, дав зрозуміти, що спонсорська допомога не залишиться без винагороди. Він, зокрема, пообіцяв меценатам, що влада «знайде можливість не тільки слова подяки сказати, коли все це закінчиться».

«На величезні зарплати можна купити борошна малозабезпеченим»

Власну благодійність російська влада Криму організувала максимально публічно. Про кожний продуктовий пакет, який передається кримчанам від імені «єдиноросів», повідомляють підконтрольні кримській владі ЗМІ, а фото- та відеозвіти регулярно публікуються на сайтах органів влади. Через це благодійників критикують місцеві активісти.

Гидко, коли навіть у такій непростій ситуації перше, що потрібно зробити, ‒ це скрізь засунути символіку партії

«Гидко, коли навіть у такій непростій ситуації перше, що потрібно зробити, ‒ це скрізь засунути символіку партії, а друге ‒ викласти про це щоденний, обов'язковий фотозвіт. Ну навіщо?» ‒ пише в соцмережах кримський громадський працівник Олександр Таліпов.

Схожої думки дотримується і кримський активіст Олександр Юр'єв. «Коли однопартійці Константинова виписують собі величезні премії і зарплати, то, звичайно, можна вже купити пару кілограмів гречки та борошна для малозабезпечених. І все це рекламується на держканалах за гроші все тих же малозабезпечених... Огидно все це виглядає», ‒ вважає він.

Як стверджує Володимир Константинов, багато депутатів надають допомогу кримчанам з особистих коштів. Оскільки діяльність представників депутатського корпусу оплачується з податків жителів півострова, ми вирішили порівняти, яку частину своїх заробітків вони віддають кримчанам, які залишилися без можливості забезпечити себе необхідним в умовах обмежувальних заходів. Усі благодійники ‒ офіційні мільйонери.

«Не для піару, а на знак подяки»

23 квітня Володимир Константинов назвав імена депутатів-однопартійців, які надають благодійну допомогу кримчанам у межах волонтерського центру.

«Вважаю за необхідне назвати депутатів, які власними грошима вже багато часу надають допомогу. Надання публічності їхній роботі ‒ це не для того, щоб їх піарити, а просто на знак подяки. Тому що люди без надриву і наказу роблять це щиро», ‒ сказав він.

Серед названих спікером меценатів опинився віцеспікер Володимир Бобков.

«Депутат передав волонтерам Судака антисептичні засоби, захисні маски, за особисті кошти придбав продуктові набори малозабезпеченим сім'ям, придбав планшет для дистанційного навчання багатодітній родині з Сімферополя», ‒ розповів спікер.

Торік депутат офіційно заробив 2,4 мільйона рублів.



Ще 34,2 мільйона заробила його дружина Оксана Бобкова. Вона стала багатшою на два мільйони порівняно з 2018 роком. Після приходу Володимира Бобкова на держслужбу його сім'я почала активно нарощувати прибутки. Офіційно прибутки Оксані Бобковій, як ми вже писали, приносить її бізнес у сфері виробництва та продажу іграшок та предметів декору, а також діяльність «Видавничого дому «Переплетъ» у Сімферополі.

Меценатом у боротьбі з коронавірусом названа Ольга Виноградова ‒ депутат і голова парламентського комітету з бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, а також дружина ексвіцепрем'єра Криму Дмитра Полонського.



«Вона передала лікарні Бахчисарайського району 10 літрів антисептика та 200 гумових рукавичок», ‒ повідомив Володимир Константинов.

Торік вона офіційно заробила 1,7 мільйона рублів.



На посаді голови парламентського комітету її прибутки становлять близько 150 тисяч рублів на місяць.

50 продуктових наборів для жителів Сімферополя, Щолкіна та Ленінського району, а також антисептики та захисні маски для активістів волонтерського центру «Единой России» надав, за словами Володимира Константинова, депутат Валерій Аксенов. Батько російського глави Криму Сергія Аксенова теж декларує мільйонні прибутки на посаді заступника голови парламентського комітету з будівництва та житлово-комунального господарства.

Торік він офіційно заробив майже два мільйони рублів.



Стільки ж він заробляв і в попередні роки. А до обрання депутатом жив на пенсію.

Бензином забезпечив волонтерів «Единой России» Джанкоя депутат Олексій Черняк, стверджує Володимир Константинов.



Голова парламентського комітету з туризму, курортів і спорту торік офіційно заробив 2,3 мільйона рублів.



У 2019 році він також зміг поповнити свій автопарк автомобілем Bently Continental GT. У Росії такий автомобіль коштує мінімум три мільйони рублів.

80 продуктових наборів, за словами Володимира Константинова, передали волонтерському центру «Единой России» для жителів Алушти, Ялти, Керчі та Сімферополя чотири депутати: Галина Коноваленко, Оксана Сергієнко, Володимир Ясинський та Лариса Георгіаді.

За інформацією пресслужби підконтрольного Росії кримського парламенту, до складу наборів, зібраних за особисті кошти парламентаріїв, увійшли крупи, консерви, олія, цукор, борошно та чай.

Усі четверо депутатів входять до найближчого оточення Володимира Константинова. Вони, за винятком Оксани Сергієнко, багато років працюють у будівельному бізнесі його сім'ї.

Офіційні прибутки депутатів з орбіти Володимира Константинова торік не перевищували двох мільйонів рублів.

Сотня від спікера

28 квітня у волонтерському центрі «єдиноросів» повідомили про отримання 100 продуктових наборів від Володимира Константинова для жителів Красногвардійського району та Євпаторії. Від його імені їх передав депутат Іван Манучаров. Що у цих продуктових наборах, не уточнюється.

За минулий рік спікер офіційно задекларував 22 мільйони рублів прибутку.



Це у два з половиною рази більше, ніж у 2018 році. Володимир Константинов зміг у черговий раз оновити свій автопарк, купивши BMW Х7 М50D. У Росії такий автомобіль коштує не менше шести мільйонів рублів.

«Вітаю Володимира Андрійовича Константинова ‒ довгожителя політичного Олімпу Криму ‒ з покупкою нового автомобіля! Володимир Андрійович ‒ єдиний керівник законодавчого органу країни, який відмовився від зарплати та займається бізнесом, при цьому знаходить час відвідувати засідання парламенту та керувати фотосесіями «волонтерів» з пенсіонерами по всьому Криму», ‒ говорить активіст Олександр Таліпов.

З офіційного майна кримського спікера при цьому зникли відразу два автомобілі: Range Rover і Chevrolet Corvette, які були у нього у 2018 році.

Щоб з'ясувати, що ще пожертвували кримчанам депутати та спікер, ми надіслали інформзапит до приймальні Володимира Константинова та кримським «єдиноросам», але поки відповіді не отримали.