УЄФА розводитиме команди Росії та Косова

Футбольні команди з Росії та Косова не дозволять зустрічатися у європейських турнірах через «ризики для безпеки». Про це повідомили у Європейському союзі футбольних асоціації.

«Комісія з надзвичайних ситуацій УЄФА вирішила, що обидві команди більше не будуть зустрічатися одна з одною в будь-яких майбутніх змаганнях УЄФА», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що матчі між жіночими збірними країн у рамках кваліфікації на «Євро-2021» все ж відбудуться, але проходитимуть на нейтральній території.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград цього рішення так і не визнав, так само як і традиційний союзник Сербії – Росія.

УЄФА також доводиться розводити Росію у сітці з командами з України з 2014 року.